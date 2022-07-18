В «Атомфлоте» рассказали о необходимом для Севморпути числе ледоколов

Для того чтобы обеспечить Северному морскому пути круглогодичную навигацию на Дальнем Востоке, потребуется не менее 13 ледоколов. Такое заявление сделал исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.

«Ледокольные силы сейчас, по нашим расстановкам, минимум 13 штук, чтобы обеспечить все процессы в акватории Севморпути с круглогодичной навигацией на Дальнем Востоке», — приводит слова Ирлицы ТАСС.

Он отметил, что необходимость введения в строй новых судов возникает из-за необходимости обеспечивать навигацию как в западной, так и в восточной части Севморпути. В качестве примера он привел случай, произошедший в Енисейском регионе в прошлом году.

«Судовладельцы, которые наняли суда для Енисейского региона, стояли в очереди, ждали, пока освободится ледокол. Приходилось выдергивать из других контрактов для обеспечения их проводкой. Одного ледокола 100% не хватало в Енисейском регионе с учетом того, что мы на восток вообще не ехали, было только западное направление», — пояснил Ирлица.

Он также отметил, что необходимо обеспечить ледоколами районы, в которых традиционно складывается тяжелая ледовая обстановка.

27 июня пресс-служба ФГУП «Атомфлот» сообщила о том, что атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел из Санкт-Петербурга и направился в порт Петропавловск-Камчатский. Это первый в этом году рейс, реализуемый в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КМПИ).

17 июня глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал «Известиям», что сейчас в РФ происходит «кульминация работы 400 лет», благодаря переориентации товарных потоков с Запада на Восток. Он назвал в качестве одной из задач своего ведомства «сшивание» Севера с Востоком и российской экономики в целом.