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В «Атомфлоте» рассказали о необходимом для Севморпути числе ледоколов

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Для того чтобы обеспечить Северному морскому пути круглогодичную навигацию на Дальнем Востоке, потребуется не менее 13 ледоколов. Такое заявление сделал исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.

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«Ледокольные силы сейчас, по нашим расстановкам, минимум 13 штук, чтобы обеспечить все процессы в акватории Севморпути с круглогодичной навигацией на Дальнем Востоке», — приводит слова Ирлицы ТАСС.

Он отметил, что необходимость введения в строй новых судов возникает из-за необходимости обеспечивать навигацию как в западной, так и в восточной части Севморпути. В качестве примера он привел случай, произошедший в Енисейском регионе в прошлом году.

«Судовладельцы, которые наняли суда для Енисейского региона, стояли в очереди, ждали, пока освободится ледокол. Приходилось выдергивать из других контрактов для обеспечения их проводкой. Одного ледокола 100% не хватало в Енисейском регионе с учетом того, что мы на восток вообще не ехали, было только западное направление», — пояснил Ирлица.

Он также отметил, что необходимо обеспечить ледоколами районы, в которых традиционно складывается тяжелая ледовая обстановка.

27 июня пресс-служба ФГУП «Атомфлот» сообщила о том, что атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел из Санкт-Петербурга и направился в порт Петропавловск-Камчатский. Это первый в этом году рейс, реализуемый в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КМПИ).

17 июня глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал «Известиям», что сейчас в РФ происходит «кульминация работы 400 лет», благодаря переориентации товарных потоков с Запада на Восток. Он назвал в качестве одной из задач своего ведомства «сшивание» Севера с Востоком и российской экономики в целом.

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