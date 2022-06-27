Атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел в первый льготный каботажный рейс

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» вышел из Санкт-Петербурга в направлении порта Петропавловск-Камчатский, сообщила пресс-служба компании.

Экипаж судна приступил к выполнению рейсового задания по доставке на Дальний Восток партии из 111 контейнеров и 40 тонн металлоконструкций. Планируется, что переход до Петропавловска-Камчатского займет около 22 суток. Это первый в этом году рейс, реализуемый в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КМПИ).

«Вторая субсидируемая каботажная перевозка грузов на атомном контейнеровозе "Севморпуть" по льготным тарифам на Дальний Восток и в обратном направлении в европейскую часть России запланирована на сентябрь, — отметил и. о. генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица. — Мы надеемся, что грузовладельцы будут активны и воспользуются льготными условиями доставки. Времени для формирования грузовой базы достаточно, тарифы прозрачны и максимально привлекательны. Заинтересованность представителей бизнеса в данном маршруте позволит нам открыть регулярную контейнерную линию в акватории Севморпути».

19 мая 2022 г. «Атомфлот» определен победителем отбора на осуществление каботажных субсидируемых рейсов из европейской части Российской Федерации в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении, проводимого Минвостокразвития России. В рамках этой задачи в 2022 г. планируется выполнение двух круговых рейсов из портов, находящихся в европейской части РФ, в дальневосточные порты.

Еще одной задачей контейнеровоза «Севморпуть» станет обеспечение работы представителя Мурманского морского биологического института Российской академии наук (ММБИ РАН). В 2021 году между ФГУП «Атомфлот» и ММБИ РАН заключено соглашение о сотрудничестве. Ключевыми направлениями взаимодействия в рамках научно-исследовательской деятельности являются мониторинг, оценка и прогноз влияния судоходства при участии судов ФГУП «Атомфлот» в акватории Северного морского пути (СМП) на среду и биоту морских арктических и прилегающих акваторий.

«Предметом исследования в рейсе станет оценка состояния популяций морских млекопитающих, птиц и белых медведей по всей акватории Северного морского пути», — сказал заместитель директора ММБИ РАН Дмитрий Ишкулов.