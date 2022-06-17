Министр Чекунков рассказал о развороте РФ на Восток через Арктику

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, сейчас в РФ происходит «кульминации работы 400 лет», благодаря переориентации товарных потоков с Запада на Восток, рассказал он на полях Международного экономического форума (ПМЭФ) «Известиям» в четверг, 16 июня.

Стенд Дальнего Востока и Арктики приглашает заглянуть на «ледяной остров» и угощает арктическим кофе. Чекунков уверяет, что интерес всех посетителей стенда к тому, что РФ делает в Арктике, сводится к магическим трем буквам — СМП, Северный морской путь.

«Мы сейчас становимся свидетелями кульминации работы 400 лет, работы по круглогодичному экспорту, по круглогодичному вывозу товаров России через Северный морской путь. Одна из главных задач нашего министерства — это сшивание Севера и Востока, сшивание российской экономики. Важно доделать СМП, досоздать в сфере ледокольного обеспечения, в части арктического класса, портов, терминалов, спутниковой экипировки, связи, гидрометеорологической обстановки, аварийно-спасательных возможностей, чтобы СМП вышел на запланированные цифры уже в ближайшие 5-7 лет, чтобы превысил оборот в 100 млн тонн», — сказал он.

Чекунков считает, что Северный морской путь станет новой экономической артерией для РФ с ежегодно вывозимыми товарами на сумму более $100 млрд. Министр уверен, что обсуждения условного поворота на Восток сегодня своевременное и реалистичное.

«Мы уже стоим на реалистичной почве. Мы стоим на почве того, что должны строить созидательную, суверенную экономику, и здесь роль Дальнего Востока и Севера невозможно преувеличить. Здесь, безусловно, те богатейшие недра, которыми мы располагаем, уникальные в масштабах планеты, которые имеют и энергоресурсы, и металлы, без которых ни одна страна мира не сможет выжить. Это всё нужно форсированно добыть, переработать, продать, заработать тот капитал, который мы должны инвестировать в создание своих компетенций, в развитие людей, наших университетов, в развитие городов, чем мы сейчас по поручению президента РФ на Дальнем Востоке занимаемся», — добавил Чекунков.

9 июня вице-премьер РФ Юрий Трутнев сообщил, что в текущем году правительство намерено расширить меры поддержки для всех видов бизнеса на Дальнем Востоке.

Ранее, 26 мая, глава Минвостокразвития РФ Чекунков заявил, что на Дальнем Востоке работает лучшая в стране система льгот и преференций для бизнеса, которыми уже воспользовались более 3,1 тыс. российских компаний, реализующих промышленные и инфраструктурные проекты объемом 7,4 трлн рублей.