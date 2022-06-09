Власти анонсировали поддержку всех видов бизнеса на Дальнем Востоке

В текущем году правительство намерено расширить меры поддержки для всех видов бизнеса на Дальнем Востоке. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

«Следующий шаг по расширению поддержки бизнеса на Дальнем Востоке мы в этом году сделаем», — сказал Трутнев на пленарной сессии во Владивостоке.

Он отметил, что эти меры поддержки касаются как большого, так малого и среднего бизнеса.

Ранее, 26 мая, глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков заявил, что сегодня на Дальнем Востоке работает лучшая в стране система льгот и преференций для бизнеса, которыми уже воспользовались более 3,1 тыс. российских компаний, реализующих промышленные и инфраструктурные проекты объемом 7,4 трлн рублей.

Он также сообщил, что в рамках импортозамещения в регионе создадут новое предприятие по производству станков в партнерстве с азиатскими производителями оборудования и с использованием действующих в регионе механизмов господдержки.

В апреле правительство России приняло решение расширить программу поддержки частных инвестиций на Дальнем Востоке. Теперь можно будет оформить льготный кредит для проекта, который обеспечит не менее 250 рабочих мест. Как пояснил глава кабмина Михаил Мишустин, в текущем году государство компенсирует более половины ключевой ставки.

На эти цели правительство планирует направить около 30 млрд рублей. Отмечалось, что новая мера поможет компаниям не останавливать планы по инвестициям на этих территориях, и созданные предприятия смогут обеспечить более 30 тыс. новых рабочих мест.

В сентябре 2021 года полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе интерактивной презентации президенту России Владимиру Путину результатов развития Дальнего Востока заявил, что в экономику региона к 2030 году планируется привлечь 11 трлн рублей и создать там 360 тыс. рабочих мест. Трутнев пообещал, что профильные ведомства российского правительства до конца года восстановят темпы привлечения частных инвестиций на Дальний Восток, которые снизились в 2020 году.