В России расширят поддержку частных инвестиций в Арктике и на Дальнем Востоке

Правительство России приняло решение расширить программу поддержки частных инвестиций в Арктике и на Дальнем Востоке. Об этом 18 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство приняло решение расширить программу поддержки частных инвестиций в этих регионах. Теперь можно будет оформить льготный кредит для проекта, который обеспечит не менее 250 рабочих мест, с обязательным условием завершить его в запланированные сроки», — сказал он на совещании со своими заместителями.

Глава кабмина отметил, что в текущем году государство компенсирует более половины ключевой ставки.

«На такие цели направим около 30 млрд рублей. Рассчитываем, что новая мера поможет компаниям не останавливать планы по инвестициям на этих территориях, и созданные предприятия смогут обеспечить более 30 тыс. новых рабочих мест», — уточнил Мишустин.

Премьер напомнил, что задачу по реализации приоритетных инвестиционных проектов в Арктической зоне России поставил президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня в Арктике и на Дальнем Востоке частные инвесторы при поддержке государства реализуют более 3 тыс. таких проектов, и часть из них — предприятия, которые еще строятся и не приносят прибыли. Поэтому они очень чувствительны к любым изменениям внешних условий, особенно к корректировке стоимости займов», — пояснил председатель правительства.

Ранее, в сентябре 2021 года, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе интерактивной презентации Путину результатов развития Дальнего Востока заявил, что в экономику региона к 2030 году планируется привлечь 11 трлн рублей и создать там 360 тыс. рабочих мест. Трутнев пообещал, что профильные ведомства российского правительства до конца года восстановят темпы привлечения частных инвестиций на Дальний Восток, которые снизились в 2020 году.

До этого, в апреле 2021 года, правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны и Основ госполитики в Арктике. В него вошли решение социальных проблем, создание комфортной среды для жизни, привлечение новых инвесторов, стимулирование промпроизводства и обеспечение государственной безопасности.