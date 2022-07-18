Лавров назвал роль Украины и Молдавии в играх Запада

Украине, Молдавии и другим странам, которых сегодня обхаживает ЕС, суждено быть статистами в играх Запада. Об этом в своей статье для «Известий» написал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«США, как главный продюсер этих постановок, заказывают музыку и сюжетную линию, на основе которых в Европе пишут антироссийский сценарий. Актеры готовы, у них есть навыки, обретенные еще в «Квартале 95», они смогут и пафосные тексты озвучить не хуже, чем уже подзабытая Грета Тунберг, да и на музыкальных инструментах сыграть, если надо. Актеры хорошие: вспомните, как убедительно Владимир Зеленский сыграл демократа в «Слуге народа», борца с коррупцией, против дискриминации русских и вообще «за всё хорошее». Вспомните и сравните с тем, как он на посту президента мгновенно перевоплотился буквально по системе Станиславского: запрет на русский язык, образование, СМИ, культуру», — пишет министр иностранных дел РФ.

Он также припомнил известную фразу украинского президента: «Если вы ощущаете себя русскими, то ради ваших детей и внуков отправляйтесь жить в Россию», а также то, как лидер Украины назвал «особями» жителей Донбасса.

«Инсценировки на крови и боли людей — далеко не забава, а проявления циничной политики создания новой реальности, в которой все принципы Устава ООН и в целом нормы международного права пытаются заменить своим порядком, основанным на своих же правилах, в стремлении увековечить ускользающее доминирование в мировых делах», — отметил Сергей Лавров.

Подробнее читайте в эксклюзивной статье главы МИД РФ для «Известий»:

Об инсценировках как методе политики Запада