В России увеличат квоты на экспорт подсолнечного масла

В РФ увеличат на 400 тыс. т квоты на экспорт подсолнечного масла. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Также на 150 тыс. т будет увеличен экспорт жмыха, сообщает телеканал «Известия». Такое решение было принято с учетом того, что внутренний рынок полностью обеспечен этой продукцией. А увеличение квот на экспорт позволит поддержать производителей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.