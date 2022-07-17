Пользователи Сети назвали покушение на рэпера OFFMi постановкой

Видео с якобы расстрелом рэпера OFFMi после концерта в Москве распространили вечером субботы, 16 июля. На кадрах видно, как пассажир проезжающего мимо мотоцикла стреляет в музыканта.

Инцидент произошел, когда рэпер фотографировался с фанатами неподалеку от входа в клуб, где выступал. После стрельбы артиста увезли на скорой.

«Сейчас он находится в больнице и еще не пришел в себя», — написали в Telegram-канале «Рифмы и Панчи».

Однако, по некоторым данным, в OFFMi выстрелили из сигнального пистолета. Одна из фанаток рассказала в соцсетях, что произошедшее было похоже на постановку. Согласно еще одной теории, выстрел был сделан в рамках съемки клипа на песню музыканта.

В Сети также утверждают, что видели OFFMi, когда он целый и невредимый выходил из больницы.

17 июня в Москве был найден мертвым рэпер Саша Скул. Артист боролся с онкологией, заболевание было в стадии ремиссии.