Рэпер Саша Скул найден мертвым в Москве

В Москве найден мертвым рэпер Саша Скул. Об этом 17 июня сообщает Telegram-канал 112, ссылаясь на друзей музыканта.

Тело 33-летнего Александра Ткача обнаружили в его квартире ранее в этот день. Известно, что Саша Скул боролся с онкологией и находился в стадии ремиссии. Со слов сестры рэпера, сейчас близкие собираются в Москву.

Ранее в пятницу сообщалось, что в доме коттеджного поселка Одинцовского района Московской области найден мертвым экс-глава «Росвооружения» Алексей Огарев. По предварительной информации, внешних признаков насильственной смерти нет. Точные причины будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы.