Экс-главу «Росвооружения» Огарева нашли мертвым в Подмосковье

В Подмосковье найден мертвым экс-глава «Росвооружения» Алексей Огарев. По данным «Известий», его тело было обнаружено в доме коттеджного поселка Одинцовского района.

По предварительной информации, внешних признаков насильственной смерти нет. Точные причины будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В подмосковном главке СК РФ 17 июня подтвердили «РИА Новости» обнаружение тела 64-летнего мужчины в коттеджном поселке, однако его личность не раскрыли.

Огарев возглавлял «Росвооружение» с 1999 по 2000 год. До 1997 года работал в Вене постоянным представителем при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Компания «Росвооружение» после слияния с ФГУП «Промэкспорт» была преобразована в «Рособоронэкспорт» в 2000 году.