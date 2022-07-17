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Крушение украинского самолета «Антонов» в Греции попало на видео

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Самолет «Антонов» украинской авиакомпании упал в субботу, 16 июля, на севере Греции. Он выполнял рейс из Сербии и Иорданию, на борту находились восемь членов экипажа, пассажиров не было, сообщил греческий телеканал ERT.

Авария произошла из-за отказа двигателей. Пилот запросил у диспетчера аварийную посадку. Самолету разрешили приземлиться в аэропорту Кавалы. Но в какой-то момент сигнал самолета пропал с радаров западнее Кавалы.

Охваченный пламенем огромный самолет был обнаружен возле села Палеохори в муниципалитете Пангеу. Идет операция по тушению пожара. По свидетельствам, огромный самолет врезался в кукурузное поле и раздались взрывы», — сообщил ERT.

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