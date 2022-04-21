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При крушении самолета в Гаити погибло шесть человек

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В Гаити в городе Карфур разбился самолет, есть погибшие. Об этом сообщило 21 апреля издание Reuters со ссылкой на источник в управлении гражданской авиации страны.

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Как отмечается в публикации, мелкомоторный самолет вылетел из Порт-о-Пренса в 15:44 по местному времени и взял курс на город Жакмель. В 16:04 по местному времени он подал сигнал бедствия и упал на оживленную улицу Route des Rails в городе Карфур.

По информации гаитянской газеты Le Nouvelliste, всего жертвами крушения стали шесть человек.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри выразил в своем аккаунте Twitter соболезнования семьям жертв трагедии.

«Я выражаю свои соболезнования семьям погибших, которые только что были ввергнуты в величайшее отчаяние этой новой трагедией», — написал он.

18 апреля в городе Жакмель произошло ДТП, в котором не менее четырех человек погибли и более 60 получили ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницу, 24 из них находились в тяжелом состоянии.

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