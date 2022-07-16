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В ФРГ заметили разницу в приеме Путина и Байдена в Эр-Рияде

Die Welt: Байден не получил в Саудовской Аравии почестей, каких удостоился Путин
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин удостоился гораздо больших почестей, чем его американский коллега Джо Байден, когда они посещали Саудовскую Аравию. На это 13 июля обратило внимание немецкое издание Die Welt.

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Обозреватель Даниэль-Дилан Бёмер напомнил, что когда в 2017 году Эр-Рияд посещал тогдашний президент США Дональд Трамп, то его встречал ансамбль, исполнивший танец с саблями, а поселили главу государства в отдельную гостиницу.

Два года спустя Путин получил в свое распоряжение кортеж из 16 всадников и собственный дворец из личной собственности королевской семьи.

«Это был шик не хуже, чем у Трампа, и тогда почет и в самом деле достиг пика», — оценил Бёмер.

Однако теперь, когда в Эр-Рияд прибыл нынешний хозяин Белого дома, его ждала будничная встреча у трапа самолета. Также для Байдена был приготовлен не слишком примечательный набор мероприятий.

«Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, куда, помимо руководства Саудовской Аравии, входят главы государств Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и ОАЭ. В качестве гостей приглашены Египет, Ирак и Иордания. Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах», — заключил Бёмер.

По мнению журналиста, разница в приеме Путина и Байдена говорит об отношении саудовского руководства к двум странам и показывает, чью сторону оно занимает в их нынешнем противостоянии.

15 июля Белый дом сообщил, что США и Саудовская Аравия приняли решение о поддержке стабильности мирового рынка энергоресурсов. Стороны решили регулярно консультироваться по глобальным энергетическим рынкам в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

На встрече президента США Джо Байдена с руководством Саудовской Аравии также обсуждались вопросы инвестиций Эр-Рияда в 5G-сети на территории Америки и вывод с острова Тиран американских миротворцев, которые находились там с 1978 года.

13 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал визит американского лидера в королевства, заявив, что Москва ценит работу с партнерами, в том числе с Саудовской Аравией, в рамках договоренностей ОПЕК+ и надеется, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против РФ.

The Washington Post 9 июля опубликовала заявление Байдена, в котором он сообщил о своем визите на Ближний Восток. В ходе турне американский лидер посетит в том числе Израиль и Саудовскую Аравию, в которой намерен провести ряд встреч для обсуждения дальнейшего партнерства в области энергетики. Как указал американский лидер, его поездка важна для противостояния России и Китаю.

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