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США и Саудовская Аравия договорились стабилизировать мировой рыной энергоресурсов
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США и Саудовская Аравия договорились стабилизировать мировой рыной энергоресурсов

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США и Саудовская Аравия приняли решение о поддержке стабильности мирового рынка энергоресурсов. Соответствующее заявление 15 июля было опубликовано на официальном сайте Белого дома.

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«США приветствовали обязательство Саудовской Аравии поддерживать баланс мировых нефтяных рынков для устойчивого экономического роста. Обе стороны решили регулярно консультироваться по глобальным энергетическим рынкам в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — говорится в коммюнике.

В американской администрации добавили, что стороны договорились о стратегическом партнерстве в инициативах по препятствованию изменению климата и развитию энергетики.

На встрече президента США Джо Байдена с руководством Саудовской Аравии также обсуждались вопросы инвестиций Эр-Рияда в 5G-сети на территории Америки и вывод с острова Тиран американских миротворцев, которые находились там с 1978 года.

The Washington Post 9 июля опубликовала заявление Байдена, в котором он сообщил о своем визите на Ближний Восток. В ходе турне американский лидер посетит в том числе Израиль и Саудовскую Аравию, в которой намерен провести ряд встреч для обсуждения дальнейшего партнерства в области энергетики. Как указал американский лидер, его поездка важна для противостояния России и Китаю.

13 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал визит американского лидера в королевства, заявив, что Москва ценит работу с партнерами, в том числе с Саудовской Аравией, в рамках договоренностей ОПЕК+ и надеется, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против РФ.

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