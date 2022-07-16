США и Саудовская Аравия договорились стабилизировать мировой рыной энергоресурсов

США и Саудовская Аравия приняли решение о поддержке стабильности мирового рынка энергоресурсов. Соответствующее заявление 15 июля было опубликовано на официальном сайте Белого дома.

«США приветствовали обязательство Саудовской Аравии поддерживать баланс мировых нефтяных рынков для устойчивого экономического роста. Обе стороны решили регулярно консультироваться по глобальным энергетическим рынкам в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — говорится в коммюнике.

В американской администрации добавили, что стороны договорились о стратегическом партнерстве в инициативах по препятствованию изменению климата и развитию энергетики.

На встрече президента США Джо Байдена с руководством Саудовской Аравии также обсуждались вопросы инвестиций Эр-Рияда в 5G-сети на территории Америки и вывод с острова Тиран американских миротворцев, которые находились там с 1978 года.

The Washington Post 9 июля опубликовала заявление Байдена, в котором он сообщил о своем визите на Ближний Восток. В ходе турне американский лидер посетит в том числе Израиль и Саудовскую Аравию, в которой намерен провести ряд встреч для обсуждения дальнейшего партнерства в области энергетики. Как указал американский лидер, его поездка важна для противостояния России и Китаю.

13 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал визит американского лидера в королевства, заявив, что Москва ценит работу с партнерами, в том числе с Саудовской Аравией, в рамках договоренностей ОПЕК+ и надеется, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против РФ.