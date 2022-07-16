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Газзаев рассказал «Известиям» о взаимоотношениях с Ярцевым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев был шокирован информацией о смерти коллеги, экс-наставника московского «Спартака» Георгия Ярцева. В пятницу, 15 июля, в беседе с «Известиями» он поделился, кем был для него Ярцев.

«Это не просто печальная новость, это ошеломляющая новость, никто не ожидал. Хочу выразить искренние соболезнования родным и близким Георгия Александровича. Это был мой хороший товарищ и друг, поэтому даже не верится, что его нет сегодня с нами уже. Буквально вчера я разговаривал с Олегом Романцевым, он говорил, что планировали выезжать на какое-то мероприятие. Ушел близкий человек, с которым ты дружил, с которым хоть и были в разных командах, но поддерживали самые теплые дружеские отношения», — рассказал Газзаев.

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В тот же день Газзаев назвал Георгия Ярцева прекрасным спортсменом, который многое сделал для советского футбола и клуба «Спартак». Он выразил искренние соболезнования родным и близким Ярцева, а новость о его кончине назвал крайне печальной.

О смерти бывшего главного тренера сборной России по футболу и московского «Спартака» Георгия Ярцева стало известно ранее в этот день. Он скончался у себя дома в возрасте 74 лет. Его тело обнаружила дочь. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

На официальном сайте «Мир Российской премьер-лиги» (РПЛ) сообщили, что матчи первого тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания по Ярцеву. Также минута молчания будет посвящена бывшему игроку «Спартака» Александру Козлову, скоропостижно скончавшемуся в возрасте 29 лет.

В 1996 году Ярцев привел «Спартак» к победе в чемпионате России по футболу, тогда же он был признан лучшим тренером по версии Российского футбольного союза. С августа 2003 по апрель 2005 года Ярцев возглавлял сборную России.

Последним местом работы Ярцева стал футбольный клуб «Тамбов», где он занимал должность вице-президента до февраля 2021 года.

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