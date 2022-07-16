Границу РФ с Финляндией после открытия пересекло более 5 тыс. человек

Сухопутную границу России и Финляндии в день открытия пересекло более 5 тыс. человек. Об этом 15 июля рассказал портал Yle со ссылкой на главу пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громоффа.

«В Иматра зафиксировали около 500 пересечений границы, в Нуйямаа – около 1800, а в Ваалимаа – около 3000. Это примерно соотносится с обычным днем, когда не было никаких ограничений», — рассказал Громофф.

Пограничник отметил, что около 60% путешественников направлялись в Финляндию. Основными целями приезда россиян он зазвал туризм, шоппинг и проверку своей недвижимости. Что касается финских граждан, то они обычно посещают Россию ради дешевого топлива.

Власти Финляндии с 1 июля сняли все COVID-ограничения на прием заявлений на выдачу шенгенских виз гражданам России. Как сообщили в Генконсульстве страны, в связи с этим туристам больше не потребуется предъявлять сертификат вакцинации от COVID-19 или отрицательные ПЦР-тесты.

До этого, 20 июня, в МИД Финляндии сообщили, что власти страны приняли решение не продлевать ограничения, связанные COVID-19, и с 30 июня открыть границы для туристов из третьих стран, в том числе из России.

15 июля Россия отменила ограничения на пересечение сухопутной границы. Специальные меры были введены в марте 2020 года из-за распространения коронавируса. О том, что Россия снимет эти ограничения, 4 июля объявил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Как тогда сообщалось, при снятии ограничения граждане смогут пересекать сухопутную границу, независимо от цели поездки. При этом в Роспотребнадзоре указали, что у «принимающей» стороны могут сохраняться отдельные ограничения на въезд.