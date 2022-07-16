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Глава МИД Британии назвала путь к независимости от российского газа

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Matt Duckett
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна должна развивать атомную энергетику, чтобы не зависеть от российского газа. Об этом она сказала во время первых предвыборных теледебатов кандидатов на пост премьер-министра на канале Channel 4.

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«Я считаю, мы должны рассматривать газ как топливо переходного периода. Мы также должны строить больше атомных электростанций, и мы также должны производить больше малых модульных реакторов. Это к тому же добавит новых рабочих мест», — приводит ее слова Би-би-си в ответ на вопрос о росте цен на электроэнергию.

14 июля стало известно, что пять кандидатов прошли в третий тур выборов премьер-министра Великобритании по итогам голосования. В третий тур вышли экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Имя нового премьер-министра и главы Консервативной партии будет известно 5 сентября.

Ранее, 9 июля, стало известно, что миллионы британцев рискуют оказаться на грани нищеты в связи с подорожанием электроэнергии. И даже государственная поддержка не сможет в полной мере обеспечить потребности наиболее уязвимых домохозяйств.

5 июля появилась информация о том, что с приходом зимних холодов часть британских предприятий может остановить свою работу, если поставки российского газа в Европу прекратятся. Отмечается, что правительство преуменьшало проблему поставок энергоносителей в Соединенное Королевство, гарантируя стабильное отопление зимой.

Экономические и политические санкции против РФ усилились после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Страны Запада ввели новые антироссийские ограничения, в частности в сфере энергетики. Из-за запрета на импорт российской нефти в США в стране уже рекордно выросли цены на бензин, инфляция в Европе также существенно ускорилась.

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