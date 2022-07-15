ВСУ начали обстрел жилых кварталов Славянска для дискредитации ВС РФ

Националисты обстреливают жилые кварталы Славянска в Донецкой Народной Республики (ДНР), чтобы обвинить Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) и распространить антироссийские настроения в городе. Такое заявление в пятницу, 15 июля, сделал глава российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Установлено, что в Славянске для насаждения антироссийских настроений среди мирного населения подразделения украинских вооруженных формирований, с одобрения военно-гражданской администрации обстреливают жилые кварталы города», — сказал он.

Таким образом, как отмечается в сообщении, 14 июля размещенная на железнодорожном вокзале Славянска артиллерия ВСУ наносила удары по территории центрального рынка.

При этом, уже через несколько минут на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ, которые снимали последствия якобы неизбирательных ударов российских Вооруженных Сил по гражданскому населению.

Также в сообщении отмечается, что в ходе спецоперации по защите Донбасса ВС России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Также в этот день Мизинцев заявил, что в Одесской области подозреваемых в пророссийских настроениях госслужащих задерживают и увозят в неизвестном направлении.

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