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Корреспондент «Известий» показал работу солдатской кухни в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров 15 июля показал работу солдатской кухни в Донбассе.

«Здесь, на позициях, наши военные угощают нас солдатской кухней. Сегодня — суп, картофельный», — рассказал он.

Журналист отметил, что у военных есть всё необходимое: картофель, мясо. На кадрах видно, что на столе также присутствуют соуса, приправы, хлеб, сало, чеснок.

Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России. Онлайн спецоперации 15 июля
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«Все кушают в разное время. Мы не можем сказать точное время, когда мы кушаем: сменные бьются иногда, бывает, когда приходится работать», — пояснил повар солдатской кухни.

7 июня военный корреспондент телеканала «Известия» Ярослав Богат показал работу полевой кухни, которая обеспечивает регулярным и разнообразным питанием солдат. Пункты питания работают бесперебойно, желающие всегда могут получить добавку. На сегодняшний день в полевых условиях можно развернуть целый хлебзавод. В день бойцы выпекают больше полутора тысяч буханок, после чего еще горячий хлеб отправляют на передовую. Впрочем, даже если солдат оказался вдалеке от района дислокации, голодать ему не придется. На такой случай предусмотрены индивидуальные рационы питания в семи вариантах. Энергетическая ценность одного набора превышает 4,5 тыс. ккал.

Ранее, 26 апреля, Минобороны опубликовало кадры организации материально-технического обеспечения подразделений ВС РФ в полевых условиях. В пунктах дислокации разворачивают полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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