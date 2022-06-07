Корреспондент «Известий» показал работу полевой кухни на спецоперации

Пока служащие Вооруженных сил РФ ведут боевую работу в рамках спецоперации по защите мирного населения Донбасса, специалисты материально-технического обеспечения (МТО) следят за тем, чтобы солдаты получали регулярное и разнообразное питание. Работу полевой кухни показал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Пункты питания работают бесперебойно. Задача солдат снабжения — не просто обслужить целую армию, но и по возможности скрасить службу действительно вкусной едой. Стандартное «меню» включает в себя супы, мясо, каши, хлеб и напитки — всё свежее и, можно сказать, домашнее. Перебоев с продовольствием не отмечается, поэтому желающие всегда могут получить добавку.

«Без еды никакой боец не сможет работать дальше. Как повар я обязан накормить такое количество людей. Это моя обязанность, я должен это сделать», — поделился один из работников МТО Максим.

На сегодняшний день в полевых условиях можно развернуть целый хлебзавод. В день бойцы выпекают больше полутора тысяч буханок, после чего еще горячий хлеб отправляют на передовую.

Впрочем, даже если солдат оказался вдалеке от района дислокации, голодать ему не придется. На такой случай предусмотрены индивидуальные рационы питания в семи вариантах. Энергетическая ценность одного набора превышает 4,5 тыс. ккал.

Ранее, 26 апреля, Минобороны опубликовало кадры организации материально-технического обеспечения подразделений ВС РФ в полевых условиях. В пунктах дислокации разворачивают полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».