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Корреспондент «Известий» показал работу полевой кухни на спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пока служащие Вооруженных сил РФ ведут боевую работу в рамках спецоперации по защите мирного населения Донбасса, специалисты материально-технического обеспечения (МТО) следят за тем, чтобы солдаты получали регулярное и разнообразное питание. Работу полевой кухни показал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Пункты питания работают бесперебойно. Задача солдат снабжения — не просто обслужить целую армию, но и по возможности скрасить службу действительно вкусной едой. Стандартное «меню» включает в себя супы, мясо, каши, хлеб и напитки — всё свежее и, можно сказать, домашнее. Перебоев с продовольствием не отмечается, поэтому желающие всегда могут получить добавку.

«Без еды никакой боец не сможет работать дальше. Как повар я обязан накормить такое количество людей. Это моя обязанность, я должен это сделать», — поделился один из работников МТО Максим.

На сегодняшний день в полевых условиях можно развернуть целый хлебзавод. В день бойцы выпекают больше полутора тысяч буханок, после чего еще горячий хлеб отправляют на передовую.

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Впрочем, даже если солдат оказался вдалеке от района дислокации, голодать ему не придется. На такой случай предусмотрены индивидуальные рационы питания в семи вариантах. Энергетическая ценность одного набора превышает 4,5 тыс. ккал.

Ранее, 26 апреля, Минобороны опубликовало кадры организации материально-технического обеспечения подразделений ВС РФ в полевых условиях. В пунктах дислокации разворачивают полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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