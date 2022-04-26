Минобороны рассказало об обеспечении ВС РФ питанием и горючим для техники

Минобороны опубликовало кадры организации материально-технического обеспечения (МТО) подразделений ВС РФ в полевых условиях при выполнении задач в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса.

По данным министерства, тыловые подразделения Западного военного округа в полевых условиях ведут непрерывную работу по материально-техническому обеспечения (МТО) войск.

«В одном из новых районов дислокации подразделений были развернуты полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ, а также другие объекты МТО», — следует из сообщения Минобороны.

По данным военного ведомства, условия созданы и для техники – один развернутый полевой заправочный пункт может обеспечить одновременную заправку до 10 машин.

«Основная моя задача в рамках специальной военной операции состоит в бесперебойном обеспечении горючесмазочными материалами и заправка техники. Заправляем разную технику, начиная от колесной, заканчивая гусеничной техникой. Данная машина способна заправить 10 танков приблизительно за 15 минут. Соответственно через 15 минут танки способны продолжить боевую задачу и приступить к маршу», — сказал командир роты подвоза горючего Артур.

В палатках хлебозавода развернуты подвижные цеха, которые пекут хлеб в полевых условиях. Также для военнослужащих организовано горячее питание.

Военнослужащие по достоинству оценивают старания поваров.

«В рамках спецоперации солдат кормят так же, как в повседневной жизни. Стараемся готовить так, чтобы блюда не повторялись. Также выдаем дополнительно промежуточное питание: сок в индивидуальной упаковке, карамель, сало, паштет, лук. В полевых условиях каша идет с консервами», — сказал начальник продовольственной службы Эдуард.

После выполнения задач военнослужащие здесь могут поменять белье, постирать вещи и принять душ в полевом банно-прачечном комплексе.

В целом главная задача подразделений материально-технического обеспечения — не нарушать бесперебойных поставок, заключила пресс-служба министерства.

17 апреля офицер Алексей рассказал телеканалу «Известия», что бойцы ВС РФ развернули пункт ремонта и восстановления военной техники в полевых условиях. Он подчеркнул, что сборный пункт ремонта находится в 15–20 км от места боевых действий, мастера выполняют работы любой сложности.

На Украине продолжается спецоперация РФ, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — демилитаризация и денацификация Украины. Подчеркивалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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