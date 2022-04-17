ВС РФ развернули пункт ремонта техники в ходе спецоперации

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) развернули пункт ремонта и восстановления военной техники в полевых условиях. Об этом рассказал в воскресенье, 17 апреля, офицер Алексей телеканалу «Известия».

Он подчеркнул, что сборный пункт ремонта находится в 15–20 км от места боевых действий, мастера выполняют работы любой сложности. На базе отремонтировали и 12 единиц трофейной техники ВСУ.

«Это и эвакуация как своей техники, так и трофейной, ремонт ее, возвращение в строй. Также подразделения технического обеспечения выполняют задачи по восполнению запасов ракет, боеприпасов для соединения частей объединения. Все работы проводятся на полевой базе ввиду отсутствия условий по работам стационарным», — отметил военный.

Кроме того, специалисты оказывают помощь экипажам. В таких условиях трудоемкость во многом возрастает, но с помощью специализированных мастерских, грузоподъемного оборудования выполнять поставленные задачи удается, добавил Алексей.

Техника на сборном пункте находится до двух-трех дней. Та, которой требуется легкий ремонт, например замена двигателя БТР-80, находится от восьми до десяти часов. После проведенного ремонта техника отправляется в боевые порядки своих частей, заключил офицер.

4 апреля корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал о трофейной технике российской армии, среди которой старые бронетранспортеры, грузовики и автомобили. По словам журналиста, российские военнослужащие говорят о том, что найти новую технику на вооружении украинских националистов невозможно.

Большая часть трофейной техники пойдет на запчасти, добавил он. Правда, некоторая техника после ремонта всё же снова вернется в бой, но уже на стороне России.

На Украине продолжается спецоперация РФ, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — демилитаризация и денацификация Украины. Подчеркивалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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