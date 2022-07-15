ФАС согласовала ходатайство о приобретении российского бизнеса OBI

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство группы инвестиционно-строительных компаний MAX о приобретении российского бизнеса OBI. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 15 июля.

«ФАС согласовала ходатайства ООО «Группа инвестиционно-строительных компаний MAX» о приобретении российского бизнеса OBI», — указано в в пресс-релизе ведомства.

В ФАС убеждены, что проведение сделки не ограничит конкуренцию, так как компании осуществляют свою деятельность на разных рынках. «Группа MAX» занимается разработкой строительных проектов, в то время как OBI осуществляет продажу непродовольственных товаров, оказывает коммунальные услуги и представляет здания в аренду.

Ранее, 2 июня, в пресс-службе торговой сети OBI заявили, что компания приступила к перезаключению договоров со своими партнерами с учетом новой экономической реальности.

До этого, 29 апреля, Федеральная антимонопольная служба России получила ходатайство о покупке OBI.

В начале марта OBI объявила об уходе из России, приостановив продажи. Спустя некоторое время ее представители заявили, что магазины переданы в доверительное управление. В конце апреля внешние управляющие решили возобновить торговлю — до конца майских праздников откроют все магазины, первым заработал гипермаркет в Москве на Ходынском поле.

Решение OBI о прекращении работы в России было связано со спецоперацией Москвы по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин заявил 24 февраля. РФ подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Обстановка в Донбассе обострилась в феврале. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

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