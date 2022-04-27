Магазин OBI на Ходынском поле в Москве возобновил работу

Cеть товаров для дома и строительства OBI возобновила работу гипермаркетов в России, открыв магазин в Москве на Ходынском Поле. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает «РИА Недвижимость».

Отмечается, что магазин открылся в 8:00. Ажиотажа покупателей в первые минуты открытия не наблюдалось.

Накануне в пресс-службе группы OBI сообщили «Известиям», что 27 апреля вновь заработает московский магазин «OBI Ходынское Поле», а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети.

В тот же день глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что планы гипермаркетов для ремонта и дачи OBI по возобновлению работы в России — это позитивный сигнал рынку и другому иностранному бизнесу.

Магазины будут открываться поэтапно: к 1 мая должны вернуться к привычному режиму работы гипермаркеты в Москве и Санкт-Петербурге, затем в регионах, и до 11 мая возобновят свою деятельность все 27 отделений.

Отмечалось, что сайт obi.ru и мобильное приложение возобновят свою работу, но пока только в информационном режиме. Онлайн-покупатели через некоторое время снова смогут воспользоваться услугой «закажи и забери» и оформить заказы с доставкой на дом или на загородный участок. О сроках запуска интернет-магазина сообщат дополнительно.

О том, что OBI прекращает деятельность в России, стало известно 8 марта. На этот шаг компания пошла в связи с началом спецоперации РФ по защите Донбасса. На фоне последовавших санкций ряд иностранных брендов принял решение приостановить работу на российской территории.

О начале операции в Донбассе президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Обстановка в Донбассе обострилась в феврале. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

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