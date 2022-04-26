Минпромторг поприветствовал планы OBI по возобновлению работы в России

Планы гипермаркетов для ремонта и дачи OBI по возобновлению работы в России — это позитивный сигнал рынку и другому иностранному бизнесу. Об этом заявил «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров во вторник, 26 апреля.

«Кейс OBI можно назвать хорошим примером цивилизованного решения вопроса о продолжении работы российских предприятий с иностранным участием», — отметил министр.

Ранее в этот же день в пресс-службе группы OBI сообщили «Известиям», что 27 апреля вновь заработает московский магазин OBI Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети.

Магазины будут открываться поэтапно: к 1 мая должны вернуться к привычному режиму работы гипермаркеты в Москве и Санкт-Петербурге, затем — в регионах, и до 11 мая возобновят свою деятельность все 27 отделений. С подробным графиком открытий можно ознакомиться на сайте obi.ru и в контактном центре.

Сайт obi.ru и мобильное приложение возобновят свою работу, но пока только в информационном режиме. Онлайн-покупатели через некоторое время снова смогу воспользоваться услугой «Закажи и забери» и оформить заказы с доставкой на дом или на загородный участок. О сроках запуска интернет-магазина сообщат дополнительно.

О том, что OBI прекращает деятельность в России, стало известно 8 марта. На этот шаг компания пошла в связи с началом спецоперации РФ по защите Донбасса. На этом фоне ряд иностранных брендов принял решение приостановить работу на российской территории. Кроме того, страны Запада начали вводить новые санкции против Москвы.

О начале операции в Донбассе президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Обстановка в Донбассе обострилась в феврале. В Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

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