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Назван покупатель торговой сети OBI

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство о покупке торговой сети товаров для дома и строительства OBI. Об этом рассказал «Известиям» источник в одном из ведомств, знакомый с деталями сделки, в четверг, 28 апреля.

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На гипермаркет претендует группа инвестиционно-строительных компаний MAX, ее профиль — разработка строительных объектов. Владельцем компании выступает Илья Колобков. Он также владеет 50% доли в строительной компании «Самис», которая занимается хамамами, банями, spa-комплексами. Также бизнесмену принадлежит 20% Московского института экзистенциональных исследований. До сих пор Колобков не получил опыта управления розничной компанией.

В строительной компании «Самис» сказали «Известиям», что сделка по покупке OBI уже проведена.

«Известия» направили запрос в ФАС. Получить комментарий Колобкова не удалось.

В OBI «Известиям» не стали комментировать ситуацию.

Немецкий гипермарке появился в России в 2003 году, став первым иностранным DIY-ретейлером в стране. Сейчас в РФ работают 27 магазинов сети в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах. Практически все площади находятся в аренде.

В начале марта OBI объявила об уходе из России, приостановив продажи. Спустя некоторое время ее представители заявили, что магазины переданы в доверительное управление. В конце апреля внешние управляющие решили возобновить торговлю — до конца майских праздников откроют все магазины, первым заработал гипермаркет в Москве на Ходынском Поле.

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал планы OBI по возобновлению работы в России позитивным сигналом рынку и другому иностранному бизнесу.

Внешние управляющие продают сеть в интересах немцев. Плюс к этому в компании заявили «Известиям», что планируют сделать ребрендинг, но около полугода российский дивизион может использовать бренд OBI — это делают с разрешения штаб-квартиры ритейлера в Германии.

Вполне вероятно, что сделка будет сложно структурированной, окончательную оценку сформируют после перезапуска сети и финансовых результатов за 2022 год, сказал «Известиям» директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Перезапуск продаж, оборотный капитал, выстраивание новых цепочек поставок может потребовать до 10% годового оборота компании. Следует учитывать, что в прошлом году ритейлер получил убыток, а конкуренция в этом сегменте обострилась. Эксперт предположил, что ориентировочно сделка будет стоить в диапазоне 30–50 млрд рублей.

Решение OBI о прекращении работы в России было связано со спецоперацией Москвы по защите Донбасса, о начале которой россйиский президент Владимир Путин заявил 24 февраля. РФ подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Обстановка в Донбассе обострилась в феврале. В Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

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