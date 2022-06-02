OBI начала перезаключать договоры с партнерами

Торговая сеть товаров для дома и строительства OBI начала кампанию по перезаключению договоров со своими партнерами с учетом новой экономической реальности. Об этом «Известиям» сообщили в компании в четверг, 2 июня.

«Сейчас мы находимся в контакте с нашими контрагентами и ведем переговоры о новых условиях сотрудничества, соответствующих текущей ситуации на рынке, — сказали «Известиям» в пресс-службе сети. — С учетом того что некоторые ранее заключенные договоры не соответствуют рыночным нормам, мы сейчас настаиваем на их пересмотре».

Представитель ритейлера добавил, что это понимают большинство партнеров, которые хотят продолжать сотрудничество.

«Участники рынка понимают, что OBI как крупный игрок является гарантом стабильности и надежности», — отметили в пресс-службе компании.

Сейчас ритейлер работает без каких-либо изменений: дизайн и имя сети пока остаются прежними, работу над ребрендингом еще не начали. Этот процесс может стартовать после того, как ФАС одобрит ходатайство о продаже компании и пройдет сделка по ее приобретению новым собственником, заметил источник «Известий» на рынке.

Накануне стало известно о том, что торговая сеть получила 53 иска на сумму 283 млн рублей, речь идет о неисполнении обязательств. Компания не работала около двух месяцев и не проводила платежи.

29 апреля Федеральная антимонопольная служба России получила ходатайство о покупке OBI. На гипермаркет претендует группа инвестиционно-строительных компаний MAX, ее профиль — разработка строительных объектов. Владельцем фирмы выступает Илья Колобков. Ему также принадлежит 50% строительной компании «Самис», которая занимается хамамами, банями, спа-комплексами. Также бизнесмен владеет 20% Московского института экзистенциональных исследований. До сих пор Колобков не получил опыта управления розничной компанией.

В «Самис» сказали «Известиям», что сделка по покупке OBI уже проведена. В OBI «Известиям» не стали комментировать ситуацию. Получить комментарий Колобова не удалось.

В начале марта OBI объявила об уходе из РФ, приостановив продажи. Позже ее представители заявили, что магазины переданы в доверительное управление. В конце апреля внешние управляющие решили возобновить торговлю — заработали все магазины, первым — гипермаркет в Москве на Ходынском поле.

Решение OBI о прекращении работы в России было связано со спецоперацией Москвы по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин заявил 24 февраля. РФ подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Немецкий гипермаркет появился в России в 2003 году и стал первым иностранным DIY-ритейлером в стране. Сейчас в РФ работают 27 магазинов сети в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах. Практически все площади находятся в аренде.