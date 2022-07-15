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В Португалии зарегистрирована рекордная для июля температура

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Фото: REUTERS/Rodrigo Antunes
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Рекордная для июля температура в 47 градусов зарегистрирована на материковой части Португалии. Такие данные опубликованы на сайте Португальского института моря и атмосферы (IPMA).

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Как отмечается там, она побила рекорд 27-летней давности.

По данным IPMA, 13 июля на станции в районе Пиньян в муниципалитете Алижо на севере Португалии было зарегистрировано самое высокое значение максимальной температуры воздуха — 47 градусов.

При этом подчеркивается, что последний рекорд был зарегистрирован 23 июля 1995 года в регионе Алентежу на юге Португалии. Тогда температура составила 46,5 градуса.

13 июня стало известно, что более 3 тыс. пожарных на протяжении нескольких дней борются с огнем, уничтожающим леса на севере и в центре Португалии, однако взять ситуацию под контроль пока не удается.

30 июня сообщалось, что в Токио установлен абсолютный температурный рекорд для июня. Таким образом, температура воздуха достигла 36,4 градуса тепла, что является самым высоким для июня показателем с 1875 года. При этом отмечалось, что в соседних с Токио районах столбики термометров поднимались до +39,8 градуса. В городе Исэсаки на востоке страны температура в выходные достигала до +40,1 градуса.

27 июня стал самым жарким днем в Москве в 2022 году. Так, на метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру воздуха в +31,7 градуса. На северо-западе и в центре Москвы метеостанция «Тушино» зафиксировала температуру +32,7 градуса. Самые высокие показатели были зафиксированы в южной части города.

4 мая ученые Бристольского университета выявили рекордные по интенсивности волны тепла, при этом некоторые из них остались незамеченными десятилетия назад. По словам экспертов, экстремальная волна тепла была зафиксирована в западной части Северной Америки прошлым летом.

В то же время 29 июня в Британской Колумбии (провинция Канады) была выявлена рекордно высокая температура — 49,6 градуса. Однако новое исследование показало, что эта волна не была рекордной: ученые выявили пять других волн тепла по всему миру, которые были еще более серьезными.

При этом ученые пришли к выводу, что волны тепла в будущем будут становиться еще более жаркими по мере усиления изменений климата.

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