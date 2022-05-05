Ученые установили самые экстремальные волны тепла в мире

Ученые Бристольского университета выявили рекордные по интенсивности волны тепла, при этом некоторые из них остались незамеченными десятилетия назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances 4 мая.

Как отмечают эксперты, экстремальная волна тепла, которая потрясла весь мир, была зафиксирована в западной части Северной Америки прошлым летом. В то же время 29 июня в Британской Колумбии (провинция Канады) была выявлена рекордно высокая температура — 49,6 градуса.

Однако новое исследование показало, что эта волна не была рекордной: ученые выявили пять других волн тепла по всему миру, которые были еще более серьезными. Хотя эти волны вызвали не такие высокие локальные температуры, это не говорит об их меньшем воздействии, подчеркивают специалисты.

Так, самая интенсивная волна из когда-либо зафиксированных в мире наблюдалась в Юго-Восточной Азии в апреле 1998 года, когда температура достигла 32,8 градусов. Еще одна рекордная волна зафиксирована в ноябре 1985 года (36,5 градусов). На юге США в июле 1980 года также произошла мощная по интенсивности тепловая волна, вызвавшая повышение температуры до до 38,4 градусов.

При этом ученые пришли к выводу, что волны тепла в будущем будут становиться еще более жаркими по мере усиления изменений климата.

По мнению ученых, такие серьезные природные явления могли остаться незамеченными из-за возникновения в более бедных странах. Вместе с тем специалисты подчеркивают важность изучать изменения температур, поскольку эти данные помогут людям и природной экосистеме адаптироваться к новым реалиям.

«Изменение климата является одной из самых серьезных глобальных проблем со здоровьем нашего времени, и мы показали, что многие волны тепла за пределами развитого мира остались практически незамеченными», — отметил соавтор исследования, профессор климатологии Бристольского университета Данн Митчелл.

Волна тепла — экстремальное природное явление, связанное со значительным потеплением, которое распространяется в определенном направлении. Такие явления вызывают серьезные лесные пожары, которые чреваты значительным повреждением инфраструктуры и потерей урожая.

19 марта ученые Национального центра данных по снегу и льду США сообщили, что на полюсах Земли одновременно наблюдается аномальное потепление. По мнению специалистов, данное явление чрезвычайно необычно. Ведь на фоне потепления в Антарктиде, где начинается осенний период, рост температур отмечается и в Арктике. В частности, на Северном полюсе воздух прогревался на 30 градусов выше нормы.