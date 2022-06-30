В Токио установлен абсолютный рекорд температуры для июня

В Токио установлен абсолютный температурный рекорд для июня. Об этом в четверг, 30 июня, сообщило издание The Mainichi.

По данным национального метеорологического управления Японии, температура воздуха достигла +36,4 градуса. Этот показатель является самым высоким для июня с 1875 года, когда метеорологи начали вести такую статистику.

Как отмечает сайт aif.ru, в соседних с Токио районах столбики термометров поднимались до +39,8 градуса. В городе Исэсаки на востоке страны температура в выходные достигала до +40,1 градуса.

Жара установилась в Японии после сезона дождей. В этом году в Токио он стал самым коротким с 1951 года. Местных жителей призвали пить больше воды и меньше времени проводить на солнце, а также использовать кондиционеры.

27 июня стал самым жарким днем в Москве в 2022 году. Так, на метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру воздуха в +31,7 градуса. На северо-западе и в центре Москвы метеостанция «Тушино» зафиксировала температуру +32,7 градуса. Самые высокие показатели были зафиксированы в южной части города.