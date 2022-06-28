Понедельник, 27 июня, стал самым жарким днем в Москве с начала года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Между тем, по словам специалиста, температурный рекорд 12-летней давности, когда в столице температура воздуха достигла отметки в +33,6 градуса, побит не был, пишет сайт kp.ru.

Так, в 14:00 27 июня на метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру воздуха в +31,7 градуса. На северо-западе и в центре Москвы метеостанция «Тушино» зафиксировала температуру +32,7 градуса. Самые высокие показатели были зафиксированы в южной части города.

Во вторник, 28 июня, ожидается небольшое понижение температуры. Столбики термометров не поднимутся выше +28 градусов. Как пишет RT со ссылкой на Гидрометцентр, также со вторника и до конца недели воздух не будет прогреваться выше +30 градусов, а ночи станут прохладнее.

Также 27 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что, по предварительным расчетам, в ближайшее время существенного похолодания в столице не ожидается, пишет «Москва 24». По его прогнозам, с первых чисел июля температура будет превышать норму на 3–4 градуса.

Жара в Москве, по прогнозам Вильфанда, начнет спадать уже с 28 июня. В среду и четверг температура воздуха понизится до 24–25 градусов. Между тем столбики термометров вновь поднимутся до +25…+30 градусов уже 1 июля.

Аналогичный прогноз сделал и метеоролог Михаил Леус. По его словам, температура воздуха 1 и 2 июля днем будет подниматься до +30…+32 градусов, сообщает телеканал «360». Ночные температуры будут в пределах +19 градусов или ниже.

В тот же день терапевт Надежда Чернышова объяснила, для кого смертельно опасна жара. По словам медика, при аномально высоких температурах в организме могут возникнуть два опасных процесса — обезвоживание и тепловой удар, пишет Life.ru. Опасность они представляют для детей и пожилых людей. Для защиты организма важно иметь с собой бутылку с водой, которую лучше взять из дома. Важно пить при малейших признаках жажды. Оптимальная температура воды — комнатная.

Также 27 июня врач-терапевт Ирина Бойко предупредила, что жара наиболее опасна для людей, у которых есть проблемы с сердцем. По ее словам, сердечникам не следует выходить на улицу в период с 12:00 до 16:00, пишет НСН.