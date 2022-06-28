Синоптики пообещали свыше 26 градусов тепла в Московском регионе 28 июня

Переменная облачность, отсутствие осадков и до 28 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей во вторник, 28 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 26 до 28 градусов выше нуля, ночью столбики термометров опустятся до +10 градусов.

На территории Московской области ожидается от 24 до 29 градусов выше нуля в дневное время суток и от +7 до 12 градусов — в ночное.

Синоптики прогнозируют ветер северо-восточного направления со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Накануне, 27 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о снижении температуры в Московском регионе к среде, отметив, что этот день станет самым прохладным на неделе. При этом в дальнейшем показатели термометров вновь отметятся приростом выше положенных значений.