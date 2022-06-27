Синоптик назвал самый прохладный день на предстоящей неделе в Москве

Температура воздуха в Москве и области снизится к среде, этот день станет наименее жарким на неделе. Однако дальше столбики термометров вновь поползут вверх, сообщил «Известиям» в понедельник, 27 июня, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Погоду в столичном регионе в ближайшую неделю будут формировать два антициклона. Один из них — очень жаркий — сейчас постепенно покидает регион. Второй придет с Севера во второй половине недели. Разделит эти два очага повышенного атмосферного давления плотный атмосферный фронт. Однако его влияние на погоду ограничится лишь в развороте ветра, уплотнении облачности и понижении температуры. Дождей не будет», — рассказал специалист.

По его словам, 27 июня станет самым теплым днем с начала года. Так, температура воздуха приблизится к рекордным для этого дня значениям — +31...+33 градуса. При этом, во вторник, 28 июня, станет на несколько градусов прохладнее.

«Самым «не жарким» днем станет среда. Дальше температура вновь начнет расти и столбики термометров будут подниматься выше положенных климату значений. В Москве в конце недели ожидается до +27...+29 градусов», — добавил Леус.

Ранее в этот день об ослаблении жары рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова. Так, 28 июня температура воздуха составит +24...+29 градусов.

Накануне в Гидрометцентре сообщили о продлении оранжевого уровня погодной опасности из-за жары. Его продлевают третий день подряд. Этот уровень означает опасную погоду, при которой есть вероятность стихийных бедствий. Предупреждение об аномальной жаре действует в понедельник с 12:00 до 21:00.