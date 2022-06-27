Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg заявил о наступлении дефолта в России
Мир
Украина приобрела у ФРГ еще почти 3 тыс. противотанковых гранатометов
Мир
Матвиенко заявила о войне НАТО с Россией руками украинцев
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против России
Мир
Более 80% американцев негативно оценили ситуацию в США
Мир
В Турции указали на закономерность начала спецоперации России
Мир
Генсек ООН признал незаменимость российских удобрений
Мир
В Лисичанске идет работа над задержанием сотрудников офиса Зеленского
Мир
Турция проведет переговоры со Швецией и Финляндией перед саммитом НАТО
Армия
Атомная подлодка «Красноярск» впервые вышла на испытания в Белое море
Общество
Вильфанд рассказал о понижении температуры в Москве с 28 июня
Сюжет:

В Москве из-за жары вновь продлили «оранжевый» уровень опасности

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Третий день подряд в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Об этом 26 июня сообщил Гидрометцентр России.

Бросило в жар: россиян предупредили об опасном ультрафиолете
Центральные регионы страны подвергнутся сильному УФ-излучению

«Оранжевый» уровень опасности означает опасную погоду, при которой есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 27 июня, в Московском регионе температура воздуха поднимется выше климатической нормы на 6-7 градусов. В столице днем ожидается +31…+33 градуса.

Предупреждение об аномальной жаре действует в понедельник с 12:00 до 21:00, сообщает телеканал «360».

Как сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро, 26 июня максимальная температура воздуха на главной метеостанции (ВДНХ) достигла +30,3 градуса.

Кроме того, ожидаются локальные кратковременные дожди, пишет НСН.

Также «желтый» уровень опасности объявлен в Костромской, Владимирской, Рязанской, Тверской, Смоленской, Брянской, Курской областях ЦФО, уточняет РИАМО.

Спастись от пришедшей в Москву жаркой погоды можно в 139 местах отдыха, из которых окунуться в водоем можно только в 13. Все они получили разрешение столичного управления Роспотребнадзора, пишет «Москва 24».

Ранее 26 июня москвичам рекомендовали меньше времени проводить на солнце и пить больше воды, носить головные уборы и светлую одежду из легких натуральных тканей, использовать солнцезащитные средства, сообщает агентство городских новостей «Москва». Кроме того, в помещениях рекомендуется поддерживать прохладную температуру, но не ниже 23 градусов. Получить питьевую воду можно на 17 станциях метро и МЦК. Во всех вагонах подземки кондиционеры работают на полную мощность.

Помимо этого, пик жары можно переждать в центрах соцобслуживания в комнатах прохлады, уточняет сайт kp.ru. При ухудшении самочувствия можно обратиться за медицинской доврачебной помощью.

Понижения температуры в столичном регионе до +26...+28 градусов можно ожидать уже во вторник, 28 июня. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в первой половине вторника антициклон начнет смещаться, и Москва окажется на его холодной периферии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022