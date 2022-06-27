В Москве из-за жары вновь продлили «оранжевый» уровень опасности

Третий день подряд в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Об этом 26 июня сообщил Гидрометцентр России.

«Оранжевый» уровень опасности означает опасную погоду, при которой есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 27 июня, в Московском регионе температура воздуха поднимется выше климатической нормы на 6-7 градусов. В столице днем ожидается +31…+33 градуса.

Предупреждение об аномальной жаре действует в понедельник с 12:00 до 21:00, сообщает телеканал «360».

Как сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро, 26 июня максимальная температура воздуха на главной метеостанции (ВДНХ) достигла +30,3 градуса.

Кроме того, ожидаются локальные кратковременные дожди, пишет НСН.

Также «желтый» уровень опасности объявлен в Костромской, Владимирской, Рязанской, Тверской, Смоленской, Брянской, Курской областях ЦФО, уточняет РИАМО.

Спастись от пришедшей в Москву жаркой погоды можно в 139 местах отдыха, из которых окунуться в водоем можно только в 13. Все они получили разрешение столичного управления Роспотребнадзора, пишет «Москва 24».

Ранее 26 июня москвичам рекомендовали меньше времени проводить на солнце и пить больше воды, носить головные уборы и светлую одежду из легких натуральных тканей, использовать солнцезащитные средства, сообщает агентство городских новостей «Москва». Кроме того, в помещениях рекомендуется поддерживать прохладную температуру, но не ниже 23 градусов. Получить питьевую воду можно на 17 станциях метро и МЦК. Во всех вагонах подземки кондиционеры работают на полную мощность.

Помимо этого, пик жары можно переждать в центрах соцобслуживания в комнатах прохлады, уточняет сайт kp.ru. При ухудшении самочувствия можно обратиться за медицинской доврачебной помощью.

Понижения температуры в столичном регионе до +26...+28 градусов можно ожидать уже во вторник, 28 июня. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в первой половине вторника антициклон начнет смещаться, и Москва окажется на его холодной периферии.