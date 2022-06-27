Вильфанд рассказал о понижении температуры в Москве с 28 июня

Понижение температуры до 26-28 градусов тепла прогнозируется в Москве во вторник. Среда и четверг будут еще прохладнее — 24-25 градусов. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В первой половине вторника антициклон начнет смещаться, и Москва окажется на его холодной периферии. Начнут поступать свежие ветра, температура понизится на пять градусов по сравнению с понедельником. Будет 26-28 градусов», — сказал он ТАСС.

Также Вильфанд отметил, что в среду и четверг температура понизится до 24-25 градусов тепла.

При этом он уточнил, что жара до 25-30 градусов вернется в столичный регион 1 июля.

Накануне сообщалось, что в Москве продлевается «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары.

Ранее, 25 июня, главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова сообщила, что пик жары в Москве придется на 27 июня, температура воздуха превысит отметку 30 градусов.

В этот же день заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил об усилении контроля безопасности спасателями на столичных водоемах. Данные меры обусловлены аномальной жарой.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что больше 160 «комнат прохлады» начали работать в городе.

До этого, 24 июня, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что холодный атмосферный фронт прибудет в Москву 28 июня и будет сопровождаться «скоротечными локальными ливнями и грозами», а температура опуститься до +24...+29 градусов.