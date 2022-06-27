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Москвичам пообещали ослабление жары с 28 июня

В Росгидрометцентре рассказали, что жара в Москве начнет спадать с 28 июня
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Жара в Москве пойдет на спад начиная со вторника. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

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По ее словам, пик жары в Москве ожидается сегодня, дневная температура может достичь 31–33 градусов. Затем температура воздуха начнет понижаться.

«Дневная температура во вторник, 28 июня, будет 24–29 градусов. Ночи станут прохладнее, в ночь со вторника на среду — 9–14 градусов. Дневная температура в среду, 29 июня, понизится до 22–27 градусов», — сказала Макарова «РИА Новости».

Как пояснила синоптик, такая ситуация связана со сменой антициклонов. На смену текущему с северо-запада придет новый. Его появлению будет предшествовать холодный атмосферный фронт, который принесет с собой кратковременные дожди.

Накануне в Гидрометцентре сообщили о продлении оранжевого уровня погодной опасности из-за жары. Его продлевают третий день подряд. Этот уровень означает опасную погоду, при которой есть вероятность стихийных бедствий.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 27 июня, в Московском регионе температура воздуха поднимется выше климатической нормы на 6–7 градусов. В столице днем ожидается +31…+33 градуса.

Предупреждение об аномальной жаре действует в понедельник с 12:00 до 21:00.

Ранее, в конце июня, москвичам рекомендовали меньше времени проводить на солнце и пить больше воды, носить головные уборы и светлую одежду из легких натуральных тканей, а также использовать солнцезащитные средства.

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