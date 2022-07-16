Дикая гонка: как преодолеть «Шелковый путь»

В России прошел ежегодный международный ралли-рейд «Шелковый путь», который считается одним из самых сложных в мире. Гонка стартовала в Астрахани, часть маршрута впервые пролегла по территории Дагестана и Чечни, затем через Калмыкию, Волгоградскую и Липецкую области участники добрались до Москвы. Как проходили состязания — в фотогалерее «Известий»