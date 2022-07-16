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Дикая гонка: как преодолеть «Шелковый путь»

Впервые маршрут сложнейшего ралли-рейда пролегал через Дагестан и Чечню
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Ралли «Шелковый путь» 2022
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
В России прошел ежегодный международный ралли-рейд «Шелковый путь», который считается одним из самых сложных в мире. Гонка стартовала в Астрахани, часть маршрута впервые пролегла по территории Дагестана и Чечни, затем через Калмыкию, Волгоградскую и Липецкую области участники добрались до Москвы. Как проходили состязания — в фотогалерее «Известий»
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Ралли «Шелковый путь» 2022
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Первый заместитель руководителя проекта ралли-рейда «Шелковый путь» Виктор Соколов, участники команды из Китая Шен Син и Ху Хонгнинг, пилот команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин на церемонии торжественного старта в Астрахани
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Ралли «Шелковый путь» 2022
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» во время заезда на кольцевом этапе Астрахань–Астрахань
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Ралли «Шелковый путь» 2022
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Из Астрахани гонщики отправились в сторону Грозного. Протяженность дистанции по маршруту Астрахань–Грозный составила 588,96 км, из них скоростной участок — 343,77 км. Участники команды «КАМАЗ-мастер» — на техобслуживании на автодроме «Крепость Грозная»
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Ралли «Шелковый путь» 2022
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Во время заезда участников ралли сопровождали вертолеты
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Ралли «Шелковый путь» 2022
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Экипаж команды LADA Sport ROSNEFT Raid, состоящий из Дмитрия Воронова и Евгения Загороднюка, после восьмого этапа ралли на стояночной базе в Волгограде
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Ралли «Шелковый путь» 2022
Фото: РИА новости/Владимир Астапкович
Анастасия Нифонтова и Екатерина Жаданова — экипаж команды G-DRIVE MOTORACE — на скоростном участке Элиста–Волгоград
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Ралли «Шелковый путь» 2022
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Пилот Олег Манохин из Казахстана приходит в себя после заезда на кольцевом этапе Элиста–Элиста
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Ралли «Шелковый путь» 2022
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Казахстанец Кирилл Черненков после заезда в Калмыкии
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Ралли «Шелковый путь» 2022
Фото: РИА новости/Владимир Астапкович
Гонщик команды ОГБ ФСУ «СШННВС» Евгений Тихонов на скоростном участке Элиста–Волгоград
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Ралли «Шелковый путь» 2022
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
На финише кольцевого этапа Элиста–Элиста гонщиков встречают болельщики
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Ралли «Шелковый путь» 2022
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Экипаж команды Snag Racing Team — Сергей Карякин и Иван Безденежных — на участке Волгоград–Липецк
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