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Крутой поворот: как прошел «Дакар-2022»

Российские грузовики лидировали на протяжении всей гонки
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Ралли «Дакар»-2022
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
В Саудовской Аравии состоялся 44-й ралли-марафон «Дакар-2022». Как проходили гонки — в фотогалерее «Известий»
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Ралли «Дакар»-2022
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Пилот Audi Маттиас Экстром стал победителем восьмого этапа марафона
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Ралли «Дакар»-2022
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
В классе грузовиков лидером ожидаемо стала команда «КАМАЗ-мастер». Экипаж Дмитрия Сотникова одержал победу на 10-м этапе соревнований
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Ралли «Дакар»-2022
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
На шестом этапе победителем стал экипаж Дмитрия Каргинова
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Ралли «Дакар»-2022
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Flavien Duhamel
Британец Сэм Сандерленд выиграл восьмой этап «Дакара» в зачете мотоциклов
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Ралли «Дакар»-2022
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
На четвёртом этапе в зачёте квадроциклов лидером стал россиянин Александр Максимов
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Ралли «Дакар»-2022
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Трехкратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия на восьмом этапе гонки
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Ралли «Дакар»-2022
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
В аварию на четвертом этапе попал француз, основатель компании GCK Motorsport Герлен Шишери
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Ралли «Дакар»-2022
Фото: REUTERS/DPPI/LiveMedia/NurPhoto/Frederic Le Floc H
Мотовездеход эквадорца Себастьяна Гуаясамина на 10-м этапе
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Ралли «Дакар»-2022
Фото: Global Look Press/DPPI/Panoramic/Florent Gooden
Француз Кристиан Лавьелль во время второго этапа
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Ралли «Дакар»-2022
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Французский мотоциклист Адриен ван Беверен из команды Yamaha вышел в лидеры по итогам седьмого этапа
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Ралли «Дакар»-2022
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Ван Беверен на 10-м этапе
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Ралли «Дакар»-2022
Фото: REUTERS/DPPI Images/Red Bull Content Pool
За два дня до окончания ралли резко повысилась температура воздуха, и напряженность среди участников достигла точки кипения
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Ралли «Дакар»-2022
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Нассер Аль-Аттия лидирует на 12-м этапе и становится четырехкратным победителем ралли «Дакар»
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Ралли «Дакар»-2022
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Тройка победителей-мотоциклистов — британец Сэм Сандерленд, чилиец Пабло Кинтанилья и австралиец Маттиас Уокнер
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Ралли «Дакар»-2022
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
В общем зачете квадроциклов выиграл французский гонщик Александр Жиру, вторым стал аргентинец Франсиско Морено, а третьим поляк Камиль Вишневский
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