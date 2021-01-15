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Тяжелый металл: российский экипаж выиграл ралли-марафон «Дакар-2021»

Это пятая подряд победа в зачете грузовиков для наших водителей
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Пыль
Фото: Global Look Press/www.imago-im/Antonin Vincent
Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды «КАМАЗ-мастер» одержал победу в общем зачете престижного ралли «Дакар-2021». Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Церемония
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dppi/Julien Delfosse
Для Сотникова это первая победа на «Дакаре» вместе со штурманом Русланом Ахмадеевым и механиком Ильгизом Ахметзяновым
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Проверка
Фото: РИА Новости
Все три экипажа «КАМАЗ-мастер» заняли призовые места в соревновании грузовиков
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Грузовик
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dppi/Florent Gooden
Экипаж россиянина Антона Шибалова занял второе место
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Портрет
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dppi/Julien Delfosse
Экипаж Айрата Мардеева занял третье место в общем зачете
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Проверка
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/ Dppi/Julien Delfosse
Каждый грузовик перед выходом на трассу проходил тщательную проверку
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Сварка
Фото: kamazmaster.ru
Механики команды доводили до блеска каждую деталь, ведь в такой гонке мелочей не бывает
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4 января
Фото: РИА Новости/kamazmaster.ru
Машина экипажа 507 в составе Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева и Ильгиза Ахметзянова спортивной команды «КАМАЗ-мастер» на трассе 8-го этапа ралли-марафона «Дакар-2021» в классе грузовиков в Саудовской Аравии
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Грузовики
Фото: Global Look Press/(Credit Image: Global Look Press/Keystone Press Agency
Машины марки «КамАЗ» блестяще показали себя в песках Аравийской пустыни
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Грузовик
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dppi/Julien Delfosse
Экипаж Антона Шибалова в один из самых рискованных моментов гонки
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Механики
Фото: kamazmaster.ru
Технические специалисты Камского завода решают возникшую в ходе гонки проблему
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Портрет
Фото: kamazmaster.ru
Дмитрий Сотников доволен: ему удалось поддержать честь страны и родной команды
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Гора
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dppi/Julien Delfosse
Удивительными красотами пустыни некогда было любоваться: грузовики неслись на скоростях, не слишком привычных для этого вида транспорта
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Осмотр
Фото: Global Look Press/DPPI/www.imago-ima/Florent Gooden
Штурман Руслан Ахмадеев озабочен состоянием переднего моста — забота о машине ложится на плечи всех членов команды
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у грузовика
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dppi/Julien Delfosse
Предыдущий чемпион Андрей Каргинов едва не сошел с трассы из-за внезапной поломки на 11-м этапе
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Фото: Global Look Press/tKeystone Press Agency/ Dppi/Antonin Vincent
Механики проводят профилактику и мелкий ремонт во время остановки
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Грузовики
Фото: kamazmaster.ru
Автомобили «КАМАЗ-мастер» побеждали на трассах «Дакара» 18 раз
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Грузовик
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dppi/Julien Delfosse
Двигатель гоночного грузовика настраивается, словно сложный музыкальный инструмент
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вид
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dppi/Julien Delfosse
Гонка, как и всегда, собрала немало любопытствующих из числа местных жителей
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Грузовики
Фото: kamazmaster.ru
Долгожданный финал тяжелого соревнования
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вид
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/ Dppi/Julien Delfosse
Машина Айрата Мардеева рвет пустыню в клочья
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Фото: kamazmaster.ru
Последние километры перед финишем
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