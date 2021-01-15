Тяжелый металл: российский экипаж выиграл ралли-марафон «Дакар-2021»

Фото: Global Look Press/www.imago-im/Antonin Vincent
Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды «КАМАЗ-мастер» одержал победу в общем зачете престижного ралли «Дакар-2021». Подробности — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dppi/Julien Delfosse
Для Сотникова это первая победа на «Дакаре» вместе со штурманом Русланом Ахмадеевым и механиком Ильгизом Ахметзяновым
На весь экран
Фото: РИА Новости
Все три экипажа «КАМАЗ-мастер» заняли призовые места в соревновании грузовиков
На весь экран
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dppi/Florent Gooden
Экипаж россиянина Антона Шибалова занял второе место
На весь экран
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dppi/Julien Delfosse
Экипаж Айрата Мардеева занял третье место в общем зачете
На весь экран
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/ Dppi/Julien Delfosse
Каждый грузовик перед выходом на трассу проходил тщательную проверку
На весь экран
Фото: kamazmaster.ru
Механики команды доводили до блеска каждую деталь, ведь в такой гонке мелочей не бывает
На весь экран
Фото: РИА Новости/kamazmaster.ru
Машина экипажа 507 в составе Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева и Ильгиза Ахметзянова спортивной команды «КАМАЗ-мастер» на трассе 8-го этапа ралли-марафона «Дакар-2021» в классе грузовиков в Саудовской Аравии
На весь экран
Фото: Global Look Press/(Credit Image: Global Look Press/Keystone Press Agency
Машины марки «КамАЗ» блестяще показали себя в песках Аравийской пустыни
На весь экран
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dppi/Julien Delfosse
Экипаж Антона Шибалова в один из самых рискованных моментов гонки
На весь экран
Фото: kamazmaster.ru
Технические специалисты Камского завода решают возникшую в ходе гонки проблему
На весь экран
Фото: kamazmaster.ru
Дмитрий Сотников доволен: ему удалось поддержать честь страны и родной команды
На весь экран
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dppi/Julien Delfosse
Удивительными красотами пустыни некогда было любоваться: грузовики неслись на скоростях, не слишком привычных для этого вида транспорта
На весь экран
Фото: Global Look Press/DPPI/www.imago-ima/Florent Gooden
Штурман Руслан Ахмадеев озабочен состоянием переднего моста — забота о машине ложится на плечи всех членов команды
На весь экран
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dppi/Julien Delfosse
Предыдущий чемпион Андрей Каргинов едва не сошел с трассы из-за внезапной поломки на 11-м этапе
На весь экран
Фото: Global Look Press/tKeystone Press Agency/ Dppi/Antonin Vincent
Механики проводят профилактику и мелкий ремонт во время остановки
На весь экран
Фото: kamazmaster.ru
Автомобили «КАМАЗ-мастер» побеждали на трассах «Дакара» 18 раз
На весь экран
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dppi/Julien Delfosse
Двигатель гоночного грузовика настраивается, словно сложный музыкальный инструмент
На весь экран
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dppi/Julien Delfosse
Гонка, как и всегда, собрала немало любопытствующих из числа местных жителей
На весь экран
Фото: kamazmaster.ru
Долгожданный финал тяжелого соревнования
На весь экран
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/ Dppi/Julien Delfosse
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.