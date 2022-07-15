В ЛНР рассказали о расстрелах ВСУ пророссийски настроенных жителей Соледара

По данным разведки Луганской Народной Республики, украинские силовики в Соледаре расстреливают поддерживающих Россию мирных жителей. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Местное население уже прозвало эти группы «зондеркоманда», поскольку есть данные, что местное население они (украинские силовики — Ред.) вывозят и расстреливают», — рассказал он.

Марочко добавил, что схожие эпизоды действий ВСУ были зафиксированы также и в городах ЛНР.

«К сожалению, такие факты мы видели и в Рубежном, и в Северодонецке, они подтверждают, что над людьми были совершенны насильственные действия и они были расстреляны. Характерные отметины были в голове, в затылочной области, с завязанными руками трупы мы находили повсеместно», — резюмировал офицер.

Накануне, 14 июля, пленный командир националистического украинского батальона «Медведи SS» Александр Кравцов рассказал, что один из его сослуживцев зарезал захваченного пленного.

21 апреля сдавшийся в плен военный ВСУ, подполковник, замкомандира по тылу Сергей Жуковский в комментарии «Известиям» осудил издевательства над российскими пленными, заявив, что такое обращение с военнослужащими неприемлемо. При этом Жуковский уточнил, что в России украинским пленным предоставляют нормальные условия для жизни: кормят три раза в день и содержат в теплом помещении.

6 апреля в Минобороны РФ рассказали, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, «которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступники будут найдены и предстанут перед судом. То, в какой форме будут привлечены к ответственности причастные к пыткам, будет решено позже, подчеркнула она.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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