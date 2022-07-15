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В ЛНР рассказали о расстрелах ВСУ пророссийски настроенных жителей Соледара

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rick Mave
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По данным разведки Луганской Народной Республики, украинские силовики в Соледаре расстреливают поддерживающих Россию мирных жителей. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В Минобороны сообщили об уничтожении поставщиков иностранного оружия в Виннице. Онлайн спецоперации 15 июля
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«Местное население уже прозвало эти группы «зондеркоманда», поскольку есть данные, что местное население они (украинские силовики — Ред.) вывозят и расстреливают», — рассказал он.

Марочко добавил, что схожие эпизоды действий ВСУ были зафиксированы также и в городах ЛНР.

«К сожалению, такие факты мы видели и в Рубежном, и в Северодонецке, они подтверждают, что над людьми были совершенны насильственные действия и они были расстреляны. Характерные отметины были в голове, в затылочной области, с завязанными руками трупы мы находили повсеместно», — резюмировал офицер.

Накануне, 14 июля, пленный командир националистического украинского батальона «Медведи SS» Александр Кравцов рассказал, что один из его сослуживцев зарезал захваченного пленного.

21 апреля сдавшийся в плен военный ВСУ, подполковник, замкомандира по тылу Сергей Жуковский в комментарии «Известиям» осудил издевательства над российскими пленными, заявив, что такое обращение с военнослужащими неприемлемо. При этом Жуковский уточнил, что в России украинским пленным предоставляют нормальные условия для жизни: кормят три раза в день и содержат в теплом помещении.

6 апреля в Минобороны РФ рассказали, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, «которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступники будут найдены и предстанут перед судом. То, в какой форме будут привлечены к ответственности причастные к пыткам, будет решено позже, подчеркнула она.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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