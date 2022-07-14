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Командир нацбатальона «Медведи SS» рассказал о зарезавшем пленного сослуживце

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Фото: РИА Новости
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Пленный командир националистического украинского батальона «Медведи SS» Александр Кравцов рассказал, что один из его сослуживцев зарезал пленного, к которому все остальные в его подчинении «относились нормально». Как сообщает 14 июля «РИА Новости», это произошло в бункере, где находились морские пехотинцы и разведывательная рота.

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«На одном бункере, где мы были, они взяли пленного, относились нормально, но в итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его», — заявил командир.

Нацбат «Медведи SS» входит в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). На Украине его называют диверсионно-штурмовым отрядом, в России же его члены считаются неонацистами.

21 апреля сдавшийся в плен военный ВСУ, подполковник, замкомандира по тылу Сергей Жуковский в комментарии «Известиям» осудил издевательства над российскими пленными, заявив, что такое обращение с военнослужащими — неприемлемо. При этом Жуковский уточнил, что в России украинским пленным предоставляют нормальные условия для жизни — кормят три раза в день и содержат в теплом помещении.

6 апреля в Минобороны РФ рассказали, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, «которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны».

5 апреля глава СК России Александр Бастрыкин рассказал, что в Сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. Глава СК поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступники будут найдены и предстанут перед судом. То, в какой форме будут привлечены к ответственности причастные к пыткам, будет решено позже, подчеркнула она.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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