В Совфеде объяснили планы ЕК смягчить санкции против России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в пятницу, 15 июля, в беседе с «Известиями» прокомментировал данные о том, что Еврокомиссия планирует смягчить антироссийские санкции в отношении экспорта продовольствия и зерна.

«Они беспокоятся, что создание ограничений для экспорта из России приведет к очень сложной ситуации с обеспечением продовольствием, причем не только стран Африки. Они сами тоже начнут страдать от ограничений экспорта ряда сельхоз продукции. Поэтому они и принимают решения, которые снимают возможные ограничения», — пояснил он.

О том, что ЕК планирует внести ряд изменений в режим санкций в отношении России, ранее в этот день сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, Еврокомиссия планирует сделать это таким образом, чтобы санкции не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России.

Также 15 июля стало известно, что ЕК планирует в седьмом пакете санкций будет ввести запрет на импорт золота из РФ. Помимо этого, Еврокомиссия планирует предложить ввести новые ограничения на импорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях, включая товары химической промышленности и машинное оборудование.

14 июля ЕК предупредила, что инфляция в еврозоне может достигнуть рекордных 7,6% в этом году и 4% в следующем. Как отметил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, инфляция демонстрирует самые высокие уровни в истории зоны евро.

10 июля лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен признала, что санкции ЕС против России оказались неэффективными и больше ударили по Франции, чем по РФ.

В апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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