По дружественному маршруту: в России может появиться государственная туркомпания

В Госдуме предложили создать государственный туристический сервис для поездок за рубеж. Эксперты категорически против монополизации туррынка государством. Между тем, по их словам, последнему есть на что обратить внимание в турбизнесе. Подробнее — в материале «Известий».

Альтернативный турбизнес

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить государственный либо частно-государственный сервис (агентство) по оказанию населению услуг в сфере международного туризма. С такой идеей в начале июля он обратился к руководителю Ростуризма Зарине Догузовой. Милонов считает, что сектор зарубежного отдыха сейчас, после ухода западных компаний и сервисов с российского туррынка, представляет собой перспективное направление для организации новых предприятий по оказанию подобных услуг.

«В данной связи выглядит целесообразным учреждение государственного либо частно-государственного сервиса (агентства) по оказанию населению услуг в сфере международного туризма. Данная организация могла бы взять на себя гарантированные обязательства по организации поездок, размещению туристов на заграничных курортах», — говорится в тексте обращения.

Депутат подчеркнул, что участие государства являлось бы «жесткой гарантией оказания услуг в полном объеме», а страны для поездок определялись бы по критериям безопасности и дружественности по отношению к россиянам.

По дружественному маршруту Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

И снова здравствуйте

Создание федеральной компании в сфере выездного туризма — идея не новая, говорят эксперты и в подтверждение своих слов рекомендуют интересующимся найти указ президента Российской Федерации «О реорганизации и развитии туризма в Российской Федерации» от 22.12.1995 г. № 1284.

— Там как раз идет речь о создании Национальной туристической корпорации. Однако тогда в итоге отказались от этой затеи. Правительству было просто нелогично создавать компанию для работы в сфере выезда за рубеж, — рассказал эксперт туррынка, пожелавший остаться неназванным.

Сейчас, спустя пару десятков лет, по-прежнему нет причин к созданию такой структуры.

— Вспомните, Милонов, известный своими резонансными идеями, уже не первый раз предлагает подобные инициативы, — напомнил на условиях анонимности эксперт туррынка.

Государству, продолжает наблюдатель, экономически невыгодно заниматься туризмом.

— Рентабельность туроператорского бизнеса высокой не назовешь. Многие в туризме до сих пор измеряют успешность не заработками, а количеством отправленных туристов. А государству, если очень хочется принять участие в жизни выездного туризма, нужно не компании открывать, а финансово поддержать уже действующих туроператоров, — отметил эксперт.

Бизнес врозь

Вице-президент АТОР по выездному туризму, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян, задается вопросом: «Зачем сейчас нужна госкомпания, когда в условиях пандемии практически ни один туроператор не обанкротился и выстоял. Турбизнес это не очень понимает».

По дружественному маршруту Фото: Global Look Press/imago-images/Wedel/Kirchner-Media

Сейчас в условиях ограничений, продолжает Мурадян, бизнес делает всё, чтобы исполнять свои обязательства.

— И нам, туристической отрасли, сотням тысяч занятых в ней специалистов, сейчас точно не нужен государственный монополист на туррынке. Полагаю, что эта инициатива Милонова скорее популистская и государству точно не с руки заниматься развитием выездного международного туризма, — заявил Мурадян.

Комментируя слова депутата ГД о создании госкомпании как гаранта безопасности туристов, Артур Мурадян отметил:

— Нельзя туристический бизнес рассматривать в призме неблагонадежного. Это противоречит здравому смыслу и законам РФ. Если есть факты, которые показывают, что турбизнес ненадежен и неэффективен, нужно менять законы, но не создавать конкурента в виде госмонополии.

Не ждет государство в туристическом бизнесе и генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Он убежден, что идея создания государственной компании не несет целесообразности и эффективности ни для самого государства, ни для туррынка, ни для конечных потребителей — туристов.

Дорогого стоит

— Когда я слышу о том, что нужно передать туристические бразды правления в государственные руки, у меня возникают вопросы и опасения. Главное — это монополизм, который приведет к повышению цен на услуги. Поездки за рубеж и сейчас недешевые, а станут, если прислушиваться к идеям о госрегулировании отрасли, еще дороже. Более того, отсутствие конкуренции сразу вызовет снижение сервиса. Есть вопросы и к механизму реализации подобных идей. Сейчас нет никакой нужды в создании национальной туркомпании. К тому же не стоит забывать, что во всем мире туризм — это частный бизнес, — говорит Мкртчян.

По дружественному маршруту Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Еще один эксперт туротрасли, пожелавший остаться неназванным, соглашается с коллегой. Заявляет, что цели таких заявлений понятны: продемонстрировать, что власть радеет за людей.

— На самом же деле, если такая компания будет создана, административный ресурс будет использоваться в борьбе с конкурентами. Естественно, в проигрыше будет как турбизнес, так потребитель — турист. Последний станет заложником монополиста, — заявил эксперт.

Управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел» Георгий Погосов убежден, что в случае создания госкомпании в качестве альтернативы частным фирмам дело с большой долей вероятности дойдет до приостановки их деятельности.

— Турагенты будут не нужны, останется ли необходимость в туроператорах — тоже большой вопрос. А это тысячи рабочих мест и налоги, конечно. Между тем мы все помним, как в период пандемии туроператоры вывозили туристов за свой счет. И тут встает вопрос о коммерческой составляющей деятельности турбизнеса и целесообразности для государства заниматься ей , — говорит Погосов.

Управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел» считает, что, прежде чем говорить о госрегулировании, государство должно активнее использовать свои инструменты для поддержки внутреннего туризма, в том числе обратить внимание на повышение качества сервиса.

Нужная помощь

Если к идее создания государственной туристической компании эксперты высказывают резко отрицательное отношение, называют ее утопичной и указывают на отсутствие механизмов для реализации, то участие государства в других аспектах турбизнеса не просто не исключают, но и ждут.

Руководитель коммерческого подразделения туроператора «Интурист» Филипп Обручев-Миронов напоминает, что государственное участие — это регулирующая, стимулирующая и контролирующая история. А потому, если механизмы государственного контроля будут применяться в правильной плоскости, где действительно требуется вмешательство государства, то позитивный эффект не заставит себя долго ждать.

По дружественному маршруту Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cecilia Fabiano

Алексан Мкртчян полагает, что участие государства было бы уместно в вопросе защиты туристов .

— Если говорить об участии государства в турбизнесе, то я обратил внимание на обеспечение безопасности туристов, отдыхающих за рубежом, в том числе речь идет и о возвращении туристов из-за границы. Уже не раз обсуждалось создание гарантийного фонда, регулировать который как раз могло бы государство, — говорит Мкртчян.

В компании ПАКС, в свою очередь, говорят о важности участия государства в создании условий для развития бизнеса. Важно, чтобы предпринимательское сообщество чувствовало себя защищенным и готово было развивать свои отношения с зарубежными партнерами, отметили в компании.

— Турбизнес и государство должны быть не конкурентами, а надежными партнерами, — заявил генеральный директор ПАКС Виталий Чижиков.

Директор по маркетингу ПАКС Любовь Чучмаева отмечает, что участие государства в выездном туризме может выражаться в вопросах расширения связей с зарубежными странами и тем самым наращивания взаимных турпотоков, а также в становлении достойного образа туристической России. Чучмаева предложила вспомнить чемпионат мира по футболу, прошедший в России в 2018 году. Событие привлекло в страну сотни тысяч туристов со всего мира. И это стало возможным благодаря общим усилиям государства и бизнеса.

— Из последних зарубежных примеров — Malaysia Airlines для стимуляции спроса запустила чартер по маршруту Куала-Лумпур – Ташкент – Куала-Лумпур. У нас спрос на туры, сформированные на этой перевозке, достаточно высокий. Здесь мы видим, как созданные государством благоприятные условия для ведения бизнеса простимулировали интерес к стране, — заключила Чучмаева.