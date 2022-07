Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера переливанием крови

Исследователи Техасского университета разработали новый метод лечения болезни Альцгеймера, включающий переливание крови. Об этом сообщается в статье ученых, опубликованной в журнале Molecular Psychiatry 15 июля.

Как отмечают специалисты, метод переливания крови снижает образование амилоидных бляшек в сером веществе головного мозга, приводящих к развитию болезни.

Теория ученых была проверена на мышах. Грызунам с Альцгеймером перелили кровь здоровых собратьев. Серия экспериментов показала, что количество неправильно свернутого белка у больных мышей сократилось.

7 июня журнал Nature Neuroscience написал об исследовании, благодаря которому ученые предварительно определили причину болезни Альцгеймера. Она может развиться, по мнению специалистов, из-за нарушения работы системы утилизации клеточного мусора в нейронах мозга.

19 апреля портал о здоровом образе жизни и питании Eat This Not That! рассказал о витамине, предотвращающем деменцию и усиливающем работоспособность мозга. Исследование Американской ассоциации анатомии доказало, что витамин К2 защищает мозг от деменции, предотвращает снижение когнитивной функции и уменьшает риск развития болезни Альцгеймера.