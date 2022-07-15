Корреспондент «Известий» показал работу расчета РСЗО «Ураган»
Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал работу реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» во время спецоперации по защите Донбасса.
«Ураган» позволяет выпустить 16 ракет за 12 секунд, которые поразят площадь размером с четыре футбольных поля. Сейчас установка работает по окопам и дотам противника, так как они расположены друг от друга на большом расстоянии», — рассказал журналист.
Огонь артиллеристов корректируют как на земле, так и в воздухе. Контроль поражения и поправки огня обеспечивает боевой беспилотник «Орлан». На земле корректировщик измеряет скорость и направление ветра, указывает верный угол обстрела.
Один из военнослужащих пишет на одной из ракет послание украинским неонацистам: «За девочку Нику!» Ее убил осколок украинской ракеты в Донецке во время обстрела мирного квартала на прошлой неделе. Нике было всего десять лет, и самое страшное — за год до гибели она победила тяжелое онкологическое заболевание.
«Этот снаряд — возмездие за всех детей Донбасса и жителей, которые страдают от террора. Враг будет повержен, победа будет за нами!» — высказался военный.
13 июля Минобороны РФ опубликовало кадры работы РСЗО «Ураган» во время спецоперации в Донбассе. Военные использовали тактику «карусели», которая позволяет непрерывно обстреливать врага и наносить ему максимальный урон.
На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».
Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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