Минобороны РФ опубликовало кадры работы РСЗО «Ураган» во время спецоперации
Минобороны России 13 июля представило кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Западного военного округа (ЗВО) во время спецоперации по защите Донбасса.
Основная задача «Ураганов» — это уничтожение позиций и огневых точек украинских националистов, а также их боевой техники и артиллерии. После того как расчеты получают от воздушной разведки данные о цели, они выдвигаются на огневую позицию и производят залп. Сразу же после пуска ракет нужно уходить — диверсанты и беспилотники националистов сразу начинают поиск российских «Ураганов», пытаясь напасть на их след.
Расчеты «Ураганов» используют тактику «карусели»: пока один расчет выезжает на позиции, другой уже ведет перезарядку, а третий переезжает на другую огневую точку. Перемещаются расчеты строго по одному, чтобы максимально быстро менять позиции — это первостепенная задача безопасности. Всё это позволяет наносить противнику максимальный урон и быть вне зоны прицельного огня его артиллерии.
«Работаем расчетом по целям по мере их обнаружения разведкой. Дальности используем от 10 до 36 км, поражаем цели осколочно-фугасными снарядами. Данные системы на месте не стоят, машины выходят на огневую позицию, расчетом быстро, слаженно приводятся в боевое состояние, выполняется огневая задача, после чего машина так же быстро сворачивается и убывает. Любая стрельба требует от личного состава выдержки, умения, быстроты, ловкости», — поделился командир «Урагана» Николай.
12 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили в Одесской области пусковые установки американского ракетного комплекса Harpoon. Вражеская техника была поражена в районе пункта Березань ракетами наземного базирования «Искандер».
На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».
Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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