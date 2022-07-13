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Минобороны РФ опубликовало кадры работы РСЗО «Ураган» во время спецоперации

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России 13 июля представило кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Западного военного округа (ЗВО) во время спецоперации по защите Донбасса.

Основная задача «Ураганов» — это уничтожение позиций и огневых точек украинских националистов, а также их боевой техники и артиллерии. После того как расчеты получают от воздушной разведки данные о цели, они выдвигаются на огневую позицию и производят залп. Сразу же после пуска ракет нужно уходить — диверсанты и беспилотники националистов сразу начинают поиск российских «Ураганов», пытаясь напасть на их след.

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Расчеты «Ураганов» используют тактику «карусели»: пока один расчет выезжает на позиции, другой уже ведет перезарядку, а третий переезжает на другую огневую точку. Перемещаются расчеты строго по одному, чтобы максимально быстро менять позиции — это первостепенная задача безопасности. Всё это позволяет наносить противнику максимальный урон и быть вне зоны прицельного огня его артиллерии.

«Работаем расчетом по целям по мере их обнаружения разведкой. Дальности используем от 10 до 36 км, поражаем цели осколочно-фугасными снарядами. Данные системы на месте не стоят, машины выходят на огневую позицию, расчетом быстро, слаженно приводятся в боевое состояние, выполняется огневая задача, после чего машина так же быстро сворачивается и убывает. Любая стрельба требует от личного состава выдержки, умения, быстроты, ловкости», — поделился командир «Урагана» Николай.

12 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили в Одесской области пусковые установки американского ракетного комплекса Harpoon. Вражеская техника была поражена в районе пункта Березань ракетами наземного базирования «Искандер».

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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