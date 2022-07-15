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Генетик Минздрава назвал невозможным полное импортозамещение лекарств от редких болезней

Сергей Куцев: полное импортозамещение лекарств от орфанных заболеваний невозможно
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Больше 90% препаратов от орфанных, т.е. редких заболеваний поставляются в Россию из-за рубежа. Их полное импортозамещение невозможно, заявил в интервью «Известиям» главный специалист по медицинской генетике Минздрава, директор Медико-генетического научного центра, академик РАН Сергей Куцев.

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«Орфанные препараты надо импортозамещать, но не героически, потому что экономически это не очень выгодно — пациентов мало. У нас может быть 20, 30, 40 пациентов на всю страну. Разработка любого лекарственного препарата, даже если он является несложным в изготовлении, — всё равно трудоемкая процедура», — пояснил он в интервью «Известиям».

В то же время Куцев отметил, что в России есть примеры удачного импортозамещения сложных препаратов для лечения редких заболеваний. Так, компания «Биокад» разработала аналог «Золгенсмы» — самого дорогого препарата в мире, который нужен для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). «Биокад» уже объявил, что начинает клинические испытания, сообщил генетик.

Часть простых лекарственных субстанций, которые сейчас импортируются, можно синтезировать и делать в производственных аптеках, считает ученый.

«Нас услышали, по инициативе Минпромторга были созданы производственные аптеки. Первая заработала в Москве, и пациенты уже получили там порошки бензоата натрия, необходимого пациентам с нарушением цикла мочевины. На очереди другие вещества — глицерола фенилбутират (тоже нужен при нарушении цикла мочевины), бетаин (требуется при наследственных болезнях обмена). Производственные аптеки, надеюсь, будут появляться не только в Москве, но и в других городах», — подчеркнул Сергей Куцев.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Куцева «Известиям»:

«Полное замещение импортных лекарств от редких болезней невозможно»

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