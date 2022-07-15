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Литвинов назвал поражение в Суперкубке стимулом для «Спартака»

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Поражение в матче с петербургским «Зенитом» за Суперкубок не надломило футболистов московского «Спартака». Об этом 14 июля заявил газете «Спорт-Экспресс» полузащитник московской команды Руслан Литвинов.

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«Расстроен, что неудачно начали сезон. Думаю, что это может быть толчком для нас — разозлиться, оскалиться. Это поражение не надломило «Спартак», нет ощущения, что «Зенит» — непобедимая команда. Мы уже разобрали эту игру, сейчас очень важно психологически быть готовым к началу предстоящего сезона», — сказал Литвинов.

Среди главных целей команды на будущий сезон он назвал победу в чемпионате России и Кубке России.

«Цель номер один для «Спартака» — первое место в чемпионате, никак иначе», — рассказал полузащитник.

В матче за Суперкубок России 9 июля «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 9:0.

Новый сезон Российской премьер-лиги московский «Спартак» начнет на выезде матчем против грозненского «Ахмата». Встреча пройдет 16 июля и начнется в 20:00 мск.

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