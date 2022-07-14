Режим ЧС в лесах ввели в Республике Коми

В Республике Коми ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за пожаров. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на соответствующий документ.

Сейчас в регионе установилась устойчивая сухая и жаркая погода. В лесах сохраняется высокий класс пожарной опасности. В борьбе с огнем задействовано более 70% лесопожарных формирований. Также в республику направили группировку федеральной Авиалесоохраны.

Ранее в Хабаровском крае был введен режим ЧС в лесах регионального характера. Это связано с тем, что на большей части территории установилась сухая и жаркая погода, что повышает угрозу возгораний, количество действующих очагов значительно выросло.