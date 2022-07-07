Введен режим ЧС на территории Хабаровского края по причине лесных пожаров

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев, передает телеканал «Известия». Сложная обстановка в шести районах. Ситуацию усложняет жаркая погода. Гражданам запрещено посещать леса, въезжать в них на автомобилях. Дегтярев отметил, что в крае нарастили группировку пожарных, больше чем на 100 человек, а также увеличили количество техники. В настоящее время в регионе тушат десять лесных пожаров общей площадью 1,8 тыс. га.

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